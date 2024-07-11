Цього літа Україна почне літати на F-16, - спільна заява президента США та прем’єрів Нідерландів та Данії

Уряди Данії та Нідерландів передають Україні F-16 американського виробництва за підтримки Сполучених Штатів.
Про це йдеться у спільній заяві щодо F-16 для України від президента США Джозефа Байдена, прем’єра Нідерландів Діка Шуфа та прем’єрки Данії Метте Фредеріксен.
“Зараз триває процес передачі цих F-16, і цього літа Україна почне літати на експлуатаційних F-16. Наразі ми не можемо надати додаткові подробиці через міркування щодо операційної безпеки”, - йдеться у повідомленні.
Автори заяви також подякували Бельгії та Норвегії за зобов’язання надати додаткові літаки, а також іншим членам Коаліції можливостей ВПС за їхню підтримку.
Зазначається, що коаліція налаштована на подальше посилення військово-повітряних можливостей України, які включатимуть ескадрильї F-16.
Коаліція має намір підтримувати їх забезпечення та озброєння, а також подальшу відповідну підготовку пілотів для підвищення оперативної ефективності.
- Президент України Володимир Зеленський анонсував швидке рішення щодо винищувачів F-16.
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Зеленський під час виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні заявив, що Україні потрібно 128 винищувачів F-16, щоб могти протистояти Росії в небі.
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Тим часом Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Постачання винищувачів почнуться впродовж цього року.