Цього літа Україна почне літати на F-16, - спільна заява президента США та прем’єрів Нідерландів та Данії

Подробиць не повідомляють з міркувань безпеки.

Техніки готують норвезький винищувач F-16 для передачі Румунії, на авіабазі в Rygge, Норвегія, 28 листопада 2023 року.

Уряди Данії та Нідерландів передають Україні F-16 американського виробництва за підтримки Сполучених Штатів.

Про це йдеться у спільній заяві щодо F-16 для України від президента США Джозефа Байдена, прем’єра Нідерландів Діка Шуфа та прем’єрки Данії Метте Фредеріксен.

“Зараз триває процес передачі цих F-16, і цього літа Україна почне літати на експлуатаційних F-16. Наразі ми не можемо надати додаткові подробиці через міркування щодо операційної безпеки”, - йдеться у повідомленні.

Автори заяви також подякували Бельгії та Норвегії за зобов’язання надати додаткові літаки, а також іншим членам Коаліції можливостей ВПС за їхню підтримку.

Зазначається, що коаліція налаштована на подальше посилення військово-повітряних можливостей України, які включатимуть ескадрильї F-16.

Коаліція має намір підтримувати їх забезпечення та озброєння, а також подальшу відповідну підготовку пілотів для підвищення оперативної ефективності.