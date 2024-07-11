Упродовж доби Миколаївщина зазнала ракетної та дронових атак РФ, загинув цивільний

Через падіння уламків "шахеда" у області зайнялася пожежа, її оперативно ліквідували.

Упродовж доби ворог атакував Миколаївську область безпілотниками різних типів та здійснив ракетиний удар, через який одна людина загинула, а ще восьмеро поранені.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У ніч на 11 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136». Унаслідок падіння уламків збитого БпЛА на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідували підрозділи вогнеборців. Постраждалих немає.

Вчора удень, 10 липня, близько 15:13, Вознесенськ зазнав ракетної атаки. Влучання відбулося по цивільному обʼєкту – території підприємства. Внаслідок чого один працівник підприємства загинув, ще вісім людей – отримали поранення середньої та легкої тяжкості. Чотирьох постраждалих сьогодні випишуть з лікарні.

На місці ураження виникла пожежа складських приміщень. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Також вибуховою хвилею пошкоджено сім житлових будинків, офісне приміщення, ангар агропідприємства та чотири автомобілі.

Крім цього, увечері, 10 липня, о 18:05, 18:15, 18:40, 18:59, 19:26, 19:45 та 20:00 ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду та її акваторію. Внаслідок останньої атаки пошкоджено нефункціонуючу будівлю фермерського господарства. Постраждалих немає.

ППО вночі збила 6 із 6 запущених Росією "шахедів". Ворожі безпілотники збивали у чотирьох областях України.