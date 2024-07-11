ЗМІ: Другий Саміт миру має відбутися до виборів у США

Агенція Bloomberg з посиланням на свої джерела в українській та американській політиці стверджує, що Київ хоче провести другий Глобальний саміт миру до виборів президента Сполучених Штатів, які відбудуться 5 листопада.

Український чиновник на умовах анонімності підтвердив журналістам, що захід має відбутися раніше, ніж Дональд Трамп може оформити своє повернення до Білого дому. Через перспективу перемоги республіканця, яка здатна "позбавити Україну переваги", в Офісі Президента нібито "відчувають необхідність поспішати".

Деякі західні чиновники при цьому наголошують на необхідності "ретельної підготовки саміту та чіткого окреслення мети й очікувань". Запорукою підтримки країн Глобального півдня та Китаю може бути запрошення Росії - проте у Вашингтоні нібито не надто вірять у проведення заходу за участі обох сторін.