В Офісі президента повідомили про спроби Росії зірвати вже другий Саміт миру

Триває підготовка до другого Саміту миру, однак ворог намагатиметься зірвати захід.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, відомо про плани ворога щодо спроб зриву цього Саміту.
"Росіян засмучує підтримка України на Заході та серед країн Глобального Півдня. Втім, реальність така, що справедливий мир згідно Статуту ООН все одно переможе намагання ворога змінити світовий порядок та правила гри. Їх доведеться прийняти", – написав він ву телеграмі.
- Тим часом до комюніке першого Саміту миру приєдналася Організація американських держав.
- Перед цим до комюніке Саміту миру приєдналася перша країна, яка не брала в ньому участі – Антигуа і Барбуда.
- Глобальний саміт миру проходив 15-16 червня у Швейцарії. Це – установчий саміт, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих.
- Згодом Ірак і Йорданія відкликали свої підписи під комюніке. Також свій підпис відкликала Руанда. Натомість до організацій, які підписали підсумковий документ, долучився Вселенський патріархат.
- Про спроби Росії зірвати перший Глобальний саміт миру говорив президент Володимир Зеленський. Він також сказав, що Китай намагався переконати інші країни відмовитися від Саміту миру і натомість взяти участь у його ініціативі.