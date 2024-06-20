В Офісі президента повідомили про спроби Росії зірвати вже другий Саміт миру

Плани ворога про спроби зриву Саміту вже відомі.

Триває підготовка до другого Саміту миру, однак ворог намагатиметься зірвати захід.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, відомо про плани ворога щодо спроб зриву цього Саміту.

"Росіян засмучує підтримка України на Заході та серед країн Глобального Півдня. Втім, реальність така, що справедливий мир згідно Статуту ООН все одно переможе намагання ворога змінити світовий порядок та правила гри. Їх доведеться прийняти", – написав він ву телеграмі.