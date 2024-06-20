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У Київській області внаслідок падіння уламків вирувала пожежа, пошкоджено підприємство

Минулося без поранених. 

У Київській області внаслідок падіння уламків вирувала пожежа, пошкоджено підприємство
Ілюстративне фото
Фото: itc.ua

Російська армія вночі атакувала Київську область безпілотниками. Влучань у будинки і критичну інфраструктуру немає.

Однак внаслідок падіння уламків поблизу населеного пункту виникла пожежа трав'яного настилу. Вогонь ліквідували, поранених немає, повідомив у Telegram голова ОВА Руслан Кравченко.

"Також уламками пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств", – сказав він.

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки. 

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