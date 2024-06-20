У Київській області внаслідок падіння уламків вирувала пожежа, пошкоджено підприємство

Російська армія вночі атакувала Київську область безпілотниками. Влучань у будинки і критичну інфраструктуру немає.
Однак внаслідок падіння уламків поблизу населеного пункту виникла пожежа трав'яного настилу. Вогонь ліквідували, поранених немає, повідомив у Telegram голова ОВА Руслан Кравченко.
"Також уламками пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств", – сказав він.
Фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки.
- У ніч на 20 червня Росія провела комбіновану атаку проти українців. Випустила дев'ять ракет і 27 ударних дронів. Захисники збили всі "шахеди" та п'ять ракет.
- Серед атакованих об'єктів – знову ТЕС. Ворог вдарив по станції всьоме за три місяці. Поранені троє енергетиків.