У Київській області внаслідок падіння уламків вирувала пожежа, пошкоджено підприємство

Російська армія вночі атакувала Київську область безпілотниками. Влучань у будинки і критичну інфраструктуру немає.

Однак внаслідок падіння уламків поблизу населеного пункту виникла пожежа трав'яного настилу. Вогонь ліквідували, поранених немає, повідомив у Telegram голова ОВА Руслан Кравченко.

"Також уламками пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств", – сказав він.

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки.