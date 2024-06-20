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За добу Сили оборони ліквідували 1170 окупантів

Українським захисникам вдалося знищити 2 засоби ППО та 45 артсистем ворога.

За добу Сили оборони ліквідували 1170 окупантів
Фото ілюстративне
Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів, 2 засоби ППО та 45 артсистем ворога.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 530 920 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 7987 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18) од,
  • артилерійських систем –  14052 (+45) од,
  • РСЗВ – 1105 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 859 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2298 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2357 (+6).

Втрати окупантів
Фото: Генштаб
Втрати окупантів

Дані уточнюються.

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