Гендиректор МАГАТЕ: "Не можу назвати Росію злодієм, бо буде важко працювати"

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі заявив, що для уникнення ядерної аварії на Запорізькій АЕС його відомству доводиться "делікатно балансувати позиції".

Як стверджує посадовець в інтерв'ю "Укрінформу", йому потрібно паралельно взаємодіяти з українським урядом і російським менеджментом, і "втручання у сферу політичних заяв" значно ускладнило б цю роботу.

Гроссі заявив, що він "не може прийти і сказати комусь, що він має піти, що він злодій, що він той чи інший, бо наступного дня буде дуже важко працювати". МАГАТЕ "змушене мати функціональні робочі відносини з Росією", бо без цього нібито неможливо було б "працювати над безпекою і тими речима, які потрібно захищати".

При цьому очільник агентства заявив, що для нього і для відомства очевидно, що ЗАЕС є українським об'єктом.