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Гендиректор МАГАТЕ: "Не можу назвати Росію злодієм, бо буде важко працювати"

Рафаель Гроссі не хоче "втручатися у сферу політичних заяв".

Гендиректор МАГАТЕ: "Не можу назвати Росію злодієм, бо буде важко працювати"
Рафаель Гроссі
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі заявив, що для уникнення ядерної аварії на Запорізькій АЕС його відомству доводиться "делікатно балансувати позиції".

Як стверджує посадовець в інтерв'ю "Укрінформу", йому потрібно паралельно взаємодіяти з українським урядом і російським менеджментом, і "втручання у сферу політичних заяв" значно ускладнило б цю роботу. 

Гроссі заявив, що він "не може прийти і сказати комусь, що він має піти, що він злодій, що він той чи інший, бо наступного дня буде дуже важко працювати". МАГАТЕ "змушене мати функціональні робочі відносини з Росією", бо без цього нібито неможливо було б "працювати над безпекою і тими речима, які потрібно захищати". 

При цьому очільник агентства заявив, що для нього і для відомства очевидно, що ЗАЕС є українським об'єктом.

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