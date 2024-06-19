Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
На Львівщині "шахед" влучив у житловий сектор, двоє поранених (оновлено)
На Львівщині "шахед" влучив у житловий сектор, двоє поранених (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Конкуренція за фахівців для війська. В Україні активно відкривають рекрут-центри. Що це дає і з якими запитами приходять
Конкуренція за фахівців для війська. В Україні активно відкривають рекрут-центри. Що це дає і з якими запитами приходять
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще двоє поранені

У Розкішному загинув 63-річний чоловік, який був на подвір’ї під час обстрілу.

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще двоє поранені
Донецька область, наслідки обстрілів 21 березня 2024
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Сьогодні, 19 червня, росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне у Донецькій області. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

"О восьмій ранку російські військові обстріляли, ймовірно, з артилерії Торецьк. Снаряд влучив у подвір'я, 76-річна жінка, яка була в будинку, з осколковим пораненням та переломом потрапила до лікарні", - розповіла Мєдвєдєва.

Також РФ обстріляла, ймовірно, керованим реактивним снарядом з осколково-фугасною бойовою частиною РСЗВ "Торнадо-С" Розкішне Іллінівської СВА.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Внаслідок цього удару загинув 63-річний чоловік, який був на подвір’ї під час обстрілу.

Крім того, о 17:00 російські військові скинули, ймовірно, КАБ-250 на місто Залізне, 38-річна місцева жителька отримала осколкові поранення

За цими фактами в прокуратурі розпочали досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 КК України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies