Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще двоє поранені

У Розкішному загинув 63-річний чоловік, який був на подвір’ї під час обстрілу.

Сьогодні, 19 червня, росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне у Донецькій області.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

"О восьмій ранку російські військові обстріляли, ймовірно, з артилерії Торецьк. Снаряд влучив у подвір'я, 76-річна жінка, яка була в будинку, з осколковим пораненням та переломом потрапила до лікарні", - розповіла Мєдвєдєва.

Також РФ обстріляла, ймовірно, керованим реактивним снарядом з осколково-фугасною бойовою частиною РСЗВ "Торнадо-С" Розкішне Іллінівської СВА.

Внаслідок цього удару загинув 63-річний чоловік, який був на подвір’ї під час обстрілу.

Крім того, о 17:00 російські військові скинули, ймовірно, КАБ-250 на місто Залізне, 38-річна місцева жителька отримала осколкові поранення

За цими фактами в прокуратурі розпочали досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 КК України.