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Окупанти демонтували в Маріуполі пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний"

Памʼятник відкрили у червні 2015 року неподалік від будинків, які опинилися під вогнем російських "Градів". 

Окупанти демонтували в Маріуполі пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний"
Окупанти демонтували в Маріуполі пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний"
Фото: Пресслужба Маріупольської міськради

Росіяни демонтували в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“Окупанти продовжують знищувати пам‘ять про власні злочини та обстріл нашого міста ще у 2015 році. Спочатку вони зруйнували мурал "Мілана", де була зображена дівчинка, яка постраждала під час обстрілів на "Східному". Тепер демонтували пам'ятник жертвам цього терористичного акту”, - йдеться у повідомленні. 

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В міськраді нагадали, що памʼятник відкрили у червні 2015 року біля храму, неподалік від будинків, які опинилися під вогнем російських "Градів". 

Проросійські терористи 24 січня 2015 року обстріляли житлові квартали мікрорайону "Східний". Тоді загинула 31 людина, понад 100 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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