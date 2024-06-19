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У Києві обвалилася частина Повітрофлотського мосту

Потерпілих немає.

У Києві обвалилася частина Повітрофлотського мосту
Пошкоджений Повітрофлотський шляхопровід у Києві
Фото: Telegram/Київ оперативний

У Києві обвалилася частина Повітрофлотського шляхопроводу по вулиці Жилянській.

Інформацію про затримку руху транспорту в цьому напрямку спершу оприлюднив "Київпастранс".

На місці працюють відповідні служби. Затримується рух трамваїв № 1 і 3 . 

У КМДА повідомили, що рух авто вздовж трамвайної лінії також тимчасово перекрили, проїзд заборонений на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під мостом). 

Авто поліції
Авто поліції

"Жертв і постраждалих немає. На місці працюють необхідні міські служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху", - додали у КМДА.

В адміністрації додали, що початок ремонту шляхопроводу був запланований у 2024 році.

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