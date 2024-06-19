У Росії чотирьох українців засудили до довічного ув'язнення за вбивство бойовика "ДНР" "Мотороли"

Один із обвинувачених заявив, що з нього "вибивали" потрібні для російських силовиків свідчення.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив вирок чотирьом громадянам України, обвинуваченим у кримінальній справі про загибель бойовика "ДНР" Арсена Павлова ("Мотороли") та замаху на главу терористичного угрупуванняя "ДНР" Олександра Захарченка, пише Укрінформ з посиланням на росЗМІ.

Олександру Погорєлову був призначений довічний термін позбавлення волі в колонії особливого режиму. Василь Чурилов отримав 13 років колонії суворого режиму. Олександра Тимошенка засудили до 12 років позбавлення волі. Артема Єну засудили до 17 років колонії суворого режиму.

Для організації замаху, за версією слідства, Погорєлов та Тимошенко залучили Чурилова, який збирав дані про пересування Павлова. Артем Єна, на думку слідчих, збирав інформацію про розташування кімнат ресторанно-готельного комплексу "Надія", в якому тимчасово проживав "Моторола".

Погорєлов у суді заявив, що зазнав тортур для отримання свідчень, потрібних російським силовикам. На першому засіданні суду Погорєлов та Чурилов також заявили про свою непричетність до описаних у матеріалах справи дій.

16 жовтня 2016 року росЗМІ повідомили, що в ліфті будинку, де проживав Арсен Павлов, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Сам ополченець перебував в епіцентрі вибуху й отримав травми, несумісні з життям. У керівництві терористичної організації "ДНР" тоді повідомили, що Моторола загинув "у результаті терористичної роботи української ДРГ".