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Сили оборони півдня знищили 14 гарматм і сім одиниць спецтехніки ворога

Також Сили оборони ліквідували 103 російських військових.

Сили оборони півдня знищили 14 гарматм і сім одиниць спецтехніки ворога
Фото: Сили оборони півдня

Упродовж доби Сили оборони півдня знищили 33 одиниці ворожої техніки і ліквідували 103 російських військових.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня.

"Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримали підтвердження, про зменшення кількості особового складу противника на 103 особи", — ідеться у повідомленні. 

Також ворог втратив 33 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

  • 14 гармат
  • 1 засіб ППО
  • 9 одиниць автобронетехніки
  • 2 розвідувальні БПЛА
  • 7 одиниць спеціальної та інженерної техніки.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів.

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