Сили оборони півдня знищили 14 гарматм і сім одиниць спецтехніки ворога

Упродовж доби Сили оборони півдня знищили 33 одиниці ворожої техніки і ліквідували 103 російських військових.
Про це повідомляють у Силах оборони півдня.
"Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримали підтвердження, про зменшення кількості особового складу противника на 103 особи", — ідеться у повідомленні.
Також ворог втратив 33 одиниці озброєння та військової техніки, з них:
- 14 гармат
- 1 засіб ППО
- 9 одиниць автобронетехніки
- 2 розвідувальні БПЛА
- 7 одиниць спеціальної та інженерної техніки.
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів.