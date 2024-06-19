Сили оборони півдня знищили 14 гарматм і сім одиниць спецтехніки ворога

Упродовж доби Сили оборони півдня знищили 33 одиниці ворожої техніки і ліквідували 103 російських військових.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня.

"Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримали підтвердження, про зменшення кількості особового складу противника на 103 особи", — ідеться у повідомленні.

Також ворог втратив 33 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

14 гармат

1 засіб ППО

9 одиниць автобронетехніки

2 розвідувальні БПЛА

7 одиниць спеціальної та інженерної техніки.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів.