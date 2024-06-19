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Росія перекидає щонайменше третину особового складу і техніки з-під кордону Фінляндії до України, — ЗМІ

Російські бази біля кордону з Фінляндією стоять майже порожні.

Росія перекидає щонайменше третину особового складу і техніки з-під кордону Фінляндії до України, — ЗМІ
Фото: Yle

Росія перекинула щонайменше третину особового складу і техніки з російської військової бази Алакуртті біля кордону з Фінляндією в Україну. Російські бази стоять майже порожні, повідомляє фінське видання Yle.

"Супутникові зображення, отримані Yle, показують, що більшу частину військового обладнання на російській військовій базі Алакуртті поблизу кордону з Фінляндією було вивезено", ідеться в повідомленні.

Зазначається, що середньому 80% техніки і солдатів перекинули на війну проти України. Це свідчить, що близько третини з 2000 військових, дислокованих на базі, залишили її .

У розвідці Фінляндії зазначають , що "їх перемістили потягом в Україну". 

"З огляду на супутникові знімки та публічно наявну навесні інформацію, Алакуртті залишалася єдиною військовою базою поблизу Фінляндії, яка досі не надіслала повний бойовий підрозділ на війну в Україну", — зазначає видання.

У розвідці додають, що Росія буквально "вигрібає" техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а по всій своїй величезній території, окрім Підмосков’я.  

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