У Вовчанську залишається приблизно 50 мирних жителів, – Синєгубов

У місті тривають бої буквально за кожен будинок.

У Вовчанську Харківської області цілодобово точаться вуличні бої, наразі у місті залишається ще приблизно 50 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми всі бачили кадри – що з цим містом. Евакуйованим людям фактично повертатися нікуди. Якщо брати багатоповерхову забудову, то вона вже майже повністю знищена. Приблизно 50 людей там залишається ще", – зазначає очільник ОВА.

Синєгубов додає, що українські сили сконцентровані на максимальному знищенні ворожої живої сили та військової техніки, а також намагаються покращити своє тактичне положення.

Наразі у місті бої йдуть буквально за кожну вулицю, за кожен будинок. Національна поліція проводить обхід будинків. За словами глави ОВА, більше занепокоєння є щодо окупованих територій, де точно перебувають люди і знаходяться у вкрай тяжкому стані та умовах.

"Більше занепокоєння є щодо території, яка під контролем окупаційних військ, оскільки там точно перебувають люди. І вони у вкрай тяжкому стані та умовах. Тому що вчасно не захотіли виїжджати звідти з абсолютно різних причин. Зараз я на них зупинятися не буду. Повну інформацію матимемо лише після деокупації", – додає Синєгубов.