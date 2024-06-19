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Українські бійці вперше знищили дроном російський "Ланцет"

Подія сталася на захід від Кліщіївки приблизно у 6 км від лінії фронту.

Українські бійці вперше знищили дроном російський "Ланцет"
Фото: скріншот відео

Підрозділ Signum 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" показав епізод з успішним перехопленням FPV-дроном російського дрона-камікадзе "Ланцет" (Zala), пише Defense Express. 

Місце події геолоковане. Збиття сталося на захід від Кліщіївки приблизно у 6 км від лінії фронту.

На відео, яке було оприлюднено волонтером Сергієм Стерненком, зафіксовано саме перехоплення, після чого демонструються уламки із дописом, що у результаті пошкодження "Ланцета" він впав та детонував. Швидше за все український FPV-дрон мав повітряний підрив, який і дозволив уразити ціль.

Defense Express зазначає, що наразі відомо про цілий ряд успішних перехоплень дронами-камікадзе розвідувальних російських БПЛА і такі повітряні дуелі стаються все частіше. Зокрема, раніше “Мілітарний” повідомляв про збиття дроном російського безпілотника “Орлан”. Однак вперше українські бійці збивають “Ланцет”. Видання Defense Express аналізує, чи було це випадковістю, військовою вдачею чи холодним розрахунком.

Й відповіддю на це питання є перший же кадр відео, який супроводжується уточненням, що під час патрулювання з метою виявлення ворожих БПЛА було помічено розвідувальний дрон типу Zala. З цього вже можливо зробити висновок, що одним зі стандартних методів виявлення ворожих дронів є їх візуальний пошук.

Далі надійшла інформація про наближення "Ланцета" і на його перехоплення був відправлений FPV-дрон, який і здійснив перехоплення на зустрічних курсах. Таке перехоплення об'єктивно найскладніше для оператора через високі зустрічні швидкості, навіть враховуючи те, що FPV-дрон мав близько нульову горизонтальну швидкість.

Саме тому на відео далеко не рядова ситуація. А успішне завершення якої є результатом чіткої синхронізації з цілевказанням та виключної майстерності оператора, який мав візуально помітити ціль та вийти у точку перехоплення. Але треба пам'ятати, що застосування машинного зору з автовиявленням та автосупроводом цілі якраз і дозволяє знизити критичну залежність від майстерності оператора.

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