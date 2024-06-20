На фронті сьогодні вже відбулося 47 боїв, особливо активний ворог на Покровському напрямку, – Генштаб

Сьогодні, станом на 10:00, загарбники здійснили 523 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Протягом доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ про оперативну ситуацію станом на 10:00.

За уточненою інформацією, за минулу добу ворог загалом завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням 3 ракет, 53 авіаційних удари (зокрема, скинув 76 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 89 із них - з реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, чотири артилерійських засоби, три засоби ППО, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію та ще один важливий об’єкт противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також ворог втратив три танки, 18 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 56 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

Сьогодні, станом на цей час, відбулося 47 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 523 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Куп’янському напрямку тривають 5 штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів. Ще три атаки ворога поблизу Стельмахівки вже відбито. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Роздолівки. А чотири спроби загарбників просунутись уперед наші воїни біля цього населеного пункту вже відбили. Втрати противника уточнюються.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Три атаки поблизу Іванівського і Андріївки відбито, точаться бойові дії у районах Кліщіївки та Калинівки. Російський агресор успіху не має.

Ворог активізувався на Торецькому напрямку – сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Шумів та Нью-Йорка. Продовжується бій.

Особливо активним противник залишається на Покровському напрямку. Вже з початку доби здійснив 12 спроб прорвати нашу оборону в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Тоненького. З них десять іще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.

Вчорашня активність загарбників на напрямку призвела до втрати ними 245 осіб вбитими та пораненими. Знищено одну ББМ, артсистему та автомобіль. Пошкоджено дві бойові броньовані машини, чотири гармати та два авто ворога.

На Курахівському напрямку тривають сім атак загарбників в районах Георгіївки, Побєди, Костянтинівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку ворог намагається просунутися з району Водяного. Наші підрозділи стримують ворога вогнем.

На решті напрямків активних наступальних дій окупанти не проводили.