Слідство встановило, що посадовець брав по 400-500 доларів з людини за посвідку на проживання.

Начальника управління з питань тимчасового та постійного проживання іноземців Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в м. Києві та Київській області підозрюють у вимаганні та одержання грошей за посвідки на проживання в Україні для іноземців. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, до посадовця звернулись іноземці за консультацією щодо процедури оформлення документів на тимчасове проживання в Україні для громадян Туреччини та Молдови.

Вирішити питання коштувало 400 доларів з людини. За аналогічною схемою посадовець отримав 1 600 доларів за видачу посвідок чотирьом громадянам Туреччини.

Також підозрюваний за винагороду допомагав легалізуватись в Україні ще чотирьом громадянам Туреччини, у яких були прострочені візи. Вказані послуги він оцінив у 2 000 доларів - по 500 доларів за одну людину.

Під час отримання 3600 доларів його затримали в порядку ст. 208 КК України.

Нещодавно НАБУ повідомило, що екскерівника Міграційної служби Максима Соколюка підозрюють у розкраданні 88 млн грн на ремонті адмінбудівлі у Києві. Слідство встановило, що ексголова Міграційної служби посприяв укладанню договорів із підконтрольними компаніями. Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт.