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На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула і 5 отримали поранення

Зокрема, постраждала жінка внаслідок удару КАБом по Харкову.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула і 5 отримали поранення
Фото: Новинарня

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула і 5 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов. 

16:28 м. Харків, територія двох таборів відпочинку. Внаслідок обстрілу КАБ зазнав пошкоджень приватний будинок, автівка. Постраждала жінка.

16:13 Харківський район, Вільхівська громада, с. Вільхівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждав чоловік. Загинула жінка.

16:13 Куп'янський район, Курилівська громада, с. Новоосинове. Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено автівку, 10 будинків. Постраждали жінка та чоловік.

14:40 Чугуївський район с. Хотімля. Внаслідок обстрілу БПЛа пошкоджено приватний будинок.

16:00 с. Кругляківка Куп‘янський район. Внаслідок авіаційного обстрілу постраждав чоловік.

11:15 с. Загризове Ізюмського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено 8 житлових будинків.

На Харківському напрямку окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська.

На Купʼянському напрямку противник здійснив 11 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Кругляківка. Вісім атак ворога успішно відбито, тривають три бойові зіткнення біля Степової Новоселівки.

Зазначимо, вночі захисники неба збили 5 із 9 ракет та 27 "шахедів". Окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – схід України, зокрема Дніпропетровщина.

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