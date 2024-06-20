Над Дніпропетровщиною ППО збила 5 "шахедів" та 4 ракети, є поранені

В ніч на 20 червня ворог атакував Дніпропетровщину. Над областю ППО ліквідувала 5 шахедів та 4 ракети.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Протиповітряна оборона працювала на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині.

Втім, терор російської армії не минув без наслідків. У Криворізькому та Нікопольському районах постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередач. А ще – будівельна техніка.

У ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Захисники неба збили 5 ракет та 27 "шахедів".