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Швейцарія не отримає вчасно ракети до Patriot: США надають пріоритет Україні

ЗМІ країни назвали це "відчутним ударом по обороноздатності".

Швейцарія не отримає вчасно ракети до Patriot: США надають пріоритет Україні
Зенітно-ракетний комплекс Patriot
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки не зможуть вчасно поставити Швейцарії новітні керовані ракети PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot. Причиною є бажання Вашингтона спершу забезпечити засобами ППО Україну.

Першим про затримки виконання контракту, який оцінюється у 300 мільйонів швейцарських франків, повідомило видання Blick, назвавши цей факт "серйозним ударом по обороноздатності країни". Пізніше інформацію про перенесення термінів надходження ракет підтвердили і в швейцарському уряді.

Йдеться про поставки, заплановані до 2030 та 2031 років, коли, згідно з планом, швейцарська армія мала взяти нові оборонні ракети на озброєння. 

Порушити умови контракту США мають право відповідно до пункту про особливі обставини, до яких належать військові конфлікти, що несуть загрозу інтересам національної безпеки. Війна в Україні, на думку американської сторони, відповідає цьому визначенню.

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