За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Верховна Рада схвалила в першому читанні створення військової поліції
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Путіну у Північній Кореї пообіцяли “повну підтримку у війні проти України”. Далі лідер окупантів їде у В'єтнам (оновлено)
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Конкуренція за фахівців для війська. В Україні активно відкривають рекрут-центри. Що це дає і з якими запитами приходять
Конкуренція за фахівців для війська. В Україні активно відкривають рекрут-центри. Що це дає і з якими запитами приходять
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія підняла у повітря борти стратегічної авіації

Повітряні сили зафіксували рух 4 Ту-95МС в бік пускових рубежів.

Росія підняла у повітря борти стратегічної авіації
Ту-95МС

Повітряні Сили ЗСУ на своїй сторінці у Telegram попередили про активність стратегічної авіації ворога. Станом на 22:30 за київським часом було зафіксовано виліт 4 літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області Росії.

Є ризик пусків крилатих ракет із Саратовської області та району Каспійського моря. Залежно від місця здійснення маневрів, вхід засобів ураження до повітряного простору України можливий в районі 2-3 години ночі. 

Також ворогом були здійснені пуски ударних безпілотників типу "Шахед", станом на опівночі їх зафіксовано у Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies