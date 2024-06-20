Росія підняла у повітря борти стратегічної авіації

Повітряні Сили ЗСУ на своїй сторінці у Telegram попередили про активність стратегічної авіації ворога. Станом на 22:30 за київським часом було зафіксовано виліт 4 літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області Росії.

Є ризик пусків крилатих ракет із Саратовської області та району Каспійського моря. Залежно від місця здійснення маневрів, вхід засобів ураження до повітряного простору України можливий в районі 2-3 години ночі.

Також ворогом були здійснені пуски ударних безпілотників типу "Шахед", станом на опівночі їх зафіксовано у Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях.