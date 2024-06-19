Метою будівництва є забезпечення можливості навчатися офлайн для 50 тис. учнів.

У Запорізькій області на 5 локаціях почали будувати “підземні школи”

Зважаючи на ризики прифронтової території, Рада оборони Запорізької області вирішила, що весь освітній процес має відбуватися в укриттях.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Наша глобальна задача – аби 50 тисяч учнів Запорізької області мали можливість навчатись офлайн. Реалізуємо її спільно з міською владою”, - написав Федоров.

Він зазначив, що у області вже розпочали будівництво на 5 локаціях.

Зокрема, будівництво укриття для спеціалізованої школи “Січовий колегіум” розпочалось понад тиждень тому. Очікується, що навчання проходитиме у 2 зміни і тисяча дітей зможуть відвідувати школу.

Вартість будівництва складе понад 112 млн гривень, обʼєкт планують здати у IV кварталі 2024 року.