У Запорізькій області на 5 локаціях почали будувати “підземні школи”

Зважаючи на ризики прифронтової території, Рада оборони Запорізької області вирішила, що весь освітній процес має відбуватися в укриттях.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Наша глобальна задача – аби 50 тисяч учнів Запорізької області мали можливість навчатись офлайн. Реалізуємо її спільно з міською владою”, - написав Федоров.
Він зазначив, що у області вже розпочали будівництво на 5 локаціях.
Зокрема, будівництво укриття для спеціалізованої школи “Січовий колегіум” розпочалось понад тиждень тому. Очікується, що навчання проходитиме у 2 зміни і тисяча дітей зможуть відвідувати школу.
Вартість будівництва складе понад 112 млн гривень, обʼєкт планують здати у IV кварталі 2024 року.