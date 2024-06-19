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Мінінфраструктури хоче залучити від ЄБРР понад 400 млн євро на Укрпошту і Укрзалізницю

Витратять кошти на нові електровози та мобільні поштові відділення і відділення контейнерного типу.

Мінінфраструктури хоче залучити від ЄБРР понад 400 млн євро на Укрпошту і Укрзалізницю
Мінінфраструктури і представники ЄБРР
Фото: Мінінфраструктури

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оголосило про започаткування двох нових інвестиційних проєкти з Європейським банком реконструкції та розвитку.

За інформацією відомства, йдеться про понад 400 млн євро для Укрзалізниці та Укрпошти.

"Один — направлений на оновлення парку електровозів АТ «Укрзалізниця», другий —  на відновлення поштової мережі АТ «Укрпошта», зокрема, встановлення нових поштових відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях", - зазначили у Мінінфраструктури.

Зокрема, перший інвестпроєкт передбачає отримання від ЄБРР позики під державну гарантію у розмірі до 300 млн євро. "Він співфінансуватиметься паралельним інвестиційним грантом у розмірі 190 млн доларів, який адмініструватиме Світовий банк у рамках програми «Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення». Завдяки фінансуванню проєкта міжнародними партнерами планується закупівля 80 електровозів", - уточнило міністерство.

Щодо Укрпошти, то планується оперативне розгортання відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях, а також розширення роботи через мобільні поштові відділення. 

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