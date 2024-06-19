У Балаклії викрили колаборанта, який під час окупації забезпечував зв’язком російських військових

Зрадник залишився у Балаклії та обрав позицію «залишитись непоміченим».

Під час окупації Балаклії Харківської області місцевий мешканець співпрацював з російськими військовими і забезпечував ворога зв’язком.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними дізнання, на початку травня 2022 року, коли місто Балаклія було захоплене військами рф, місцевий мешканець свідомо та добровільно обійняв посаду «специалиста експлуатации ЖКХ» в окупаційній адміністрації.

До широкомасштабного вторгнення РФ на територію України він працював кабельником на підприємстві. Маючи відповідні навички та знання, колаборант використовував їх на благо окупантів.

Фігурант перевіряв та налаштовував автоматичну телефонну станцію, ремонтував кабелі зв’язку та телефони.

Свої «обовʼязки» він виконував до деокупації міста. Чоловік залишився у Балаклії та обрав позицію «залишитись непоміченим». Проте правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та викрили колаборанта.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).