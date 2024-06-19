Унаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали цивільні

Російські війська атакували Дніпровський район Херсона, унаслідок атаки постраждали двоє цивільних.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей. У 31-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, тулуба, кінцівок.
У 52-річного чоловіка контузія, вибухова та черепно-мозкова травма, уламкові пораненнями тулуба й стегна.
Обидва постраждалих госпіталізовані.
- Росія атакувала КАБами Харків та околиці міста. Серед поранених жінка і чоловік. Також є жертви.