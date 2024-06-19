Унаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали цивільні

У 52-річного чоловіка контузія, вибухова та черепно-мозкова травма, уламкові пораненнями тулуба й стегна.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей. У 31-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, тулуба, кінцівок.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У постраждалих вибухові травми, контузії та численні поранення.

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