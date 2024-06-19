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Унаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали цивільні

У постраждалих вибухові травми, контузії та численні поранення.

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали цивільні
обстріли Херсона
Фото: Олександр Прокудін

Російські війська атакували Дніпровський район Херсона, унаслідок атаки постраждали двоє цивільних.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей.  У 31-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, тулуба, кінцівок.

У 52-річного чоловіка контузія, вибухова та черепно-мозкова травма, уламкові пораненнями тулуба й стегна.

Обидва постраждалих госпіталізовані.

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