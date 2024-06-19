Лубінець: офіційно зареєстрували 298 фактів сексуального насильства. Потерпілі можуть отримати компенсації

Стартував пілотний проєкт від Глобального фонду тих, хто пережив насильство, який дозволяє отримати репарації в розмірі трьох тисяч євро.

В Україні офіційно зареєстрували 298 фактів сексуального насильства з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що реальна кількість таких злочинів може бути значно більша.

Омбудсман додав, що його представник з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов входить до складу Наглядової ради пілотного проєкту з невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

"Цей проєкт реалізується Глобальним фондом тих, хто пережив насильство. Основна ціль проєкту — забезпечити доступ постраждалим від СНПК до невідкладних проміжних репарацій. У межах плотного проєкту 500 постраждалих від СНПК отримають проміжні компенсації в розмірі 3000 євро. На сьогодні до мене вже звернулось 6 осіб, які виявили бажання взяти участь у проєкті", - зазначив Лубінець.

Він наголосив, що участь у цьому проєкті не обмежує право постраждалих отримувати допомогу в інших програмах.

Цього місяця Комісія ООН з розслідування ситуації в Україні закликає тих, хто вижив, їхніх родичів, групи та організації надати інформацію та документацію про порушення прав людини внаслідок вторгнення Росії.