У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни скинули авіабомби на Вільхівку Харківського району, є жертви

КАБ влучив у житловий будинок.

Росіяни скинули авіабомби на Вільхівку Харківського району, є жертви

Російська армія завдала авіаудар по селу Вільхівка у Харківському районі. Загинула жінка.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Окупанти вдарили по населеному пункту, імовірно, двома КАБами. Зафіксоване пряме влучання у будинок. Також зазнали руйнацій й інші будівлі по вулиці.

Попередньо, КАБ влучив у житловий будинок, 49-річна жінка отримала смертельні поранення, 60-річному чоловіку надають допомогу медики.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

  • 19 червня Харків потрапив під авіаудари РФ. КАБи поцілили по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста. Постраждалих за попередньою інформацією немає.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies