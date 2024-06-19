Росіяни скинули авіабомби на Вільхівку Харківського району, є жертви

Російська армія завдала авіаудар по селу Вільхівка у Харківському районі. Загинула жінка.
Про це повідомили у поліції Харківської області.
Окупанти вдарили по населеному пункту, імовірно, двома КАБами. Зафіксоване пряме влучання у будинок. Також зазнали руйнацій й інші будівлі по вулиці.
Попередньо, КАБ влучив у житловий будинок, 49-річна жінка отримала смертельні поранення, 60-річному чоловіку надають допомогу медики.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.
- 19 червня Харків потрапив під авіаудари РФ. КАБи поцілили по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста. Постраждалих за попередньою інформацією немає.