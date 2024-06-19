Росія вдарила по Харкову керованими авіабомбами, є поранена (оновлено)

КАБи влучили у відпочинковий дитячий обʼєкт на околиці міста.

Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

19 червня Харків потрапив під обстріл РФ - країна-агресор випустила керовані авіабомби.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, приліт стався на околиці міста.

"Було два КАБи, обидва поцілили по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста. Постраждалих за попередньою інформацією немає", - зазначив очільник Харкова.

Оновлення 17.37. Терехов повідомив про одну потерпілу.

"За уточненою інформацією, внаслідок подвійного прильоту КАБів постраждала одна жінка. З нею вже працюють лікарі", - розповів міський голова.