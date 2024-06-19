СБУ: 15 років тюрми отримав російський агент, який корегував ракетні удари по Одесі

Суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна російському агенту, котрий корегував російські ракетні удари по цивільній інфраструктурі Одеси.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Одесит для наведення ворожого вогню фіксував геолокації потенційних цілей, а потім месенджером відправляв їх своєму російському куратору. Після обстрілів міста він обходив місця «прильотів», щоб з’ясувати наслідки і «прозвітувати» про це ФСБ Росії.

Також засуджений намагався виявити пункти базування зенітно-ракетних комплексів ППО, які обороняють Одесу.

Російського агента викрили торік у березні на спробі передати розвіддані окупантам.

Під час обшуку в помешканні вилучили комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану, а також державна зрада.