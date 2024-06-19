Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Танки-черепахи і повернення до тактики Першої світової
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
ГоловнаСуспільствоВійна

Збитки внаслідок удару по Львову й передмістю перевищують 20 млн грн. Один з поранених у важкому стані

Також пошкоджена ще одна офісна будівля і приватні будинки.

Збитки внаслідок удару по Львову й передмістю перевищують 20 млн грн. Один з поранених у важкому стані
Андрій Садовий
Фото: скріншот

Поранений унаслідок російського удару по передмістю Львова 70-річний охоронець наразі перебуває у лікарні. В нього діагностували переломи та осколкові поранення, повідомив мер Львова Андрій Садовий у ефірі телемарафону.

Прогноз щодо нього позитивний, та чоловік у важкому стані. У ще одного пораненого ушкодження легші – порізи.

"У цілому є дуже багато руйнувань. Фактично знищено офісну будівлю науково-дослідного інституту, який у підпорядкуванні Держпродслужби", – повідомив львівський міський голова.

Збитки величезні – понад 20 млн гривень. 

Руйнування будівлі інституту
Фото: Андрій Садовий у Telegram
Руйнування будівлі інституту

Окрім того, знищена ще одна офісна будівля. На щастя, там не було працівників, хоча інколи вони приходять працювати туди в третю зміну.

"Приватний сектор – 15 будинків – вікна повилітали, двері покрутило. Багатоповерхова будівля – також вікна повилітали", – розповів мер.

Місто починає виплачувати компенсації: за кожне знищене вікно – до 12 000 грн, за двері – до 8000. Плюс дві приватні компанії, що зазнали збитків, отримають сертифікат по 500 000. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies