Збитки внаслідок удару по Львову й передмістю перевищують 20 млн грн. Один з поранених у важкому стані

Також пошкоджена ще одна офісна будівля і приватні будинки.

Поранений унаслідок російського удару по передмістю Львова 70-річний охоронець наразі перебуває у лікарні. В нього діагностували переломи та осколкові поранення, повідомив мер Львова Андрій Садовий у ефірі телемарафону.

Прогноз щодо нього позитивний, та чоловік у важкому стані. У ще одного пораненого ушкодження легші – порізи.

"У цілому є дуже багато руйнувань. Фактично знищено офісну будівлю науково-дослідного інституту, який у підпорядкуванні Держпродслужби", – повідомив львівський міський голова.

Збитки величезні – понад 20 млн гривень.

Фото: Андрій Садовий у Telegram Руйнування будівлі інституту

Окрім того, знищена ще одна офісна будівля. На щастя, там не було працівників, хоча інколи вони приходять працювати туди в третю зміну.

"Приватний сектор – 15 будинків – вікна повилітали, двері покрутило. Багатоповерхова будівля – також вікна повилітали", – розповів мер.

Місто починає виплачувати компенсації: за кожне знищене вікно – до 12 000 грн, за двері – до 8000. Плюс дві приватні компанії, що зазнали збитків, отримають сертифікат по 500 000.