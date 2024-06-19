Раніше його вивезли з тимчасово окупованої території до РФ.

До України з Росії повернули 16-річного хлопця, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“До Мінреінтеграції звернувся Ілля, військовослужбовець Збройних Сил. Повідомив, що у Росії перебуває його молодший брат Святослав. Батьків у хлопців немає, а брата з ТОТ до Росії вивезли родичі. Святослав дуже хотів повернутися в Україну, але самостійно зробити цього не міг”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тривалий час старший брат Ілля намагався самотужки знайти способи його повернути. Телефонував у різні інстанції в Україні, але йому відмовляли або кудись перенаправляли. Подальшу долю брата вирішив телефонний дзвінок на гарячу лінію Мінреінтеграції.

У тісній співпраці з МЗС, посольством України в Білорусі, Генконсульством України в Любліні й за сприяння Української мережі за права дитини Мінреінтеграції вдалося організувати повернення.

18 червня Святослав прибув в Україну і зміг обійняти найріднішу людину.

Мінреінтеграції нагадує, що якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на ТОТ або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.

Також можна звернутися на гарячі лінії: Мінреінтеграції – 15-48 або Національного інформаційного бюро – 16-48.