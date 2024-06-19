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Ідентифікували російських командирів, що можуть відповідати за жорстоке вбивство українського військового в Донецькій області

Триває перевірка даних.

Ідентифікували російських командирів, що можуть відповідати за жорстоке вбивство українського військового в Донецькій області
Фото: 5.ua

Україна ідентифікувала російських командирів, потенційно відповідальних за жорстоке вбивство українського захисника в Донецькій області. Слідство перевіряє цю інформацію, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Особа загиблого встановлена. Триває підтвердження даних, сказав генпрокурор Андрій Костін.

"Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі – це державна політика країни-терориста росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", – повідомив він.

Учора Офіс генпрокурора повідомив про черговий воєнний злочин росіян. У Донецькій області ворог обезголовив українського військового, не взявши його в полон.

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