У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів відбудови
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
ГоловнаСуспільствоПодії

На Дніпропетровщині 30-річний чоловік розіслав більше 40 фейкових повідомлень про мінування

Його мішенню стали будівлі органів влади, парк, поштові відділення, торгівельні та медичні центри.

На Дніпропетровщині 30-річний чоловік розіслав більше 40 фейкових повідомлень про мінування
Ілюстративне фото
Фото: dyvys.info

На Дніпропетровщині поліцейські повідомили про підозру 30-річному чоловіку за розсилку неправдивих повідомлень про мінування.

Про це повідомляє Депортамент кіберполіції.

Упродовж декількох місяців чоловік надіслав на офіційні електронні адреси повідомлення про мінування понад 40 об’єктів. Його мішенню стали будівлі органів влади, парк, поштові відділення, торгівельні та медичні центри, розташовані на території Дніпропетровської області. 

Поліцейські провели перевірку території та жодних небезпечних речовин чи вибухових пристроїв не виявили. Натомість правоохоронці встановили, що до низки неправдивих мінувань причетний 30-річний мешканець міста Тернівка Павлоградського району. Розповсюдження фейків він здійснював з грудня 2023 року по квітень 2024 року. 

За адресою проживання фігуранта відбулися обшуки, в ході яких вилучено комп’ютерну техніку, системний блок, WiFi-роутер та мобільний телефон.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. 

Минулого року в Україні зафіксували понад 2 тис. фейкових мінувань. Серед фігурантів є неповнолітні, які працювали на російські спецслужби. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Псевдомінування – це терор проти українців, до якого причетні спецслужби РФ".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies