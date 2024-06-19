На Дніпропетровщині 30-річний чоловік розіслав більше 40 фейкових повідомлень про мінування

Його мішенню стали будівлі органів влади, парк, поштові відділення, торгівельні та медичні центри.

На Дніпропетровщині поліцейські повідомили про підозру 30-річному чоловіку за розсилку неправдивих повідомлень про мінування.

Про це повідомляє Депортамент кіберполіції.

Упродовж декількох місяців чоловік надіслав на офіційні електронні адреси повідомлення про мінування понад 40 об’єктів. Його мішенню стали будівлі органів влади, парк, поштові відділення, торгівельні та медичні центри, розташовані на території Дніпропетровської області.

Поліцейські провели перевірку території та жодних небезпечних речовин чи вибухових пристроїв не виявили. Натомість правоохоронці встановили, що до низки неправдивих мінувань причетний 30-річний мешканець міста Тернівка Павлоградського району. Розповсюдження фейків він здійснював з грудня 2023 року по квітень 2024 року.

За адресою проживання фігуранта відбулися обшуки, в ході яких вилучено комп’ютерну техніку, системний блок, WiFi-роутер та мобільний телефон.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Минулого року в Україні зафіксували понад 2 тис. фейкових мінувань. Серед фігурантів є неповнолітні, які працювали на російські спецслужби. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Псевдомінування – це терор проти українців, до якого причетні спецслужби РФ".