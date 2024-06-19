СБУ затримала інформатора ФСБ, якого росіяни завербували через "чат знайомств"

Служба безпеки затримала інформатора росіян, якого ворожі спецслужби завербували через "чат знайомств".



Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Росіяни готували нові ракетно-дронові удари та прорив диверсійно-розвідувальних груп до північних околиць Харкова. Для отримання розвідданих ворог залучив свого інформатора – ідейного прихильника, який проживає у передмісті.

"Встановлено, що окупанти залучили чоловіка до співпраці через популярний чат знайомств у месенджері Телеграм. Там зв’язкова російської спецслужби, видаючи себе за пересічну громадянку РФ, запропонувала мешканцю Харківщини близькі стосунки. Після того як він «клюнув» на пропозицію, жінка поступово залучила його до розвідувально-підривної діяльності", – йдеться в повідомленні.

За її вказівками чоловік обходив північні території Харківського району, де приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони. Співробітники СБУ затримали його на гарячому, коли він фотографував спецтранспорт українських воїнів.

На місці події у нього вилучено телефон, який фігурант використовував для спілкування зі своєю російською "подругою".

Фото: СБУ

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Раніше двоє харків’ян, які передавали ФСБ координати баз спецпризначенців Міноброни, отримали по 15 років тюрми.