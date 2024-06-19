Українські атаки по території РФ є допустимими, - Нехаммер

Якщо ж РФ припинить агресію, то військова допомога України з боку Заходу "автоматично зменшиться".

На думку федерального канцлера Австрії Карла Нехаммера, згідно з міжнародним правом, українські атаки на Росію є допустимими.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на швейцарське видання NZZ.

Таким чином Нехаммер прокоментував питання, чи підтримує він висловлювання міністерки оборони Клаудії Таннер, яка заявила, що атаки України по російській території є перетином "червоної лінії".

В свою чергу, канцлер наголосив, що якщо РФ припинить агресію, то військова допомога України з боку Заходу "автоматично зменшиться".

"Якщо ж європейці поступляться, це може заохотити російських генералів зайти ще далі, ніж вони вже роблять", - підкреслив Нехаммер.

Він нагадав, що ЄС "єдиним фронтом стоїть на боці України, тому що Росія не може вести війну в Європі з метою зміни кордонів".

Також австрійський канцлер зауважив, що хоча Австрія і нейтральна країна, як член ЄС вона підтримує спільну зовнішню та безпекову політику союзу та "демонструє солідарність, коли йдеться про санкції та гроші для України".