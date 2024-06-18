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Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки, - Зеленський

Серед іншого це стосується безпеки Харкова.

Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Саме українська сміливість і стійкість визначають ситуацію на фронті - те, що ми можемо, а не те, що Росія хоче чи намагалась. Це ще один вагомий результат України, наших людей у цій війні.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого це стосується безпеки Харкова. Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій та пускових установок російських терористів справді має значення”, - зазначив Зеленський. 

Він додав, що сьогодні продовжилась підготовка наступних зовнішніх кроків, зокрема щодо активності між першим та другим самітами миру. 

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Президент провів нараду з міжнародниками щодо закріплення відповідальних за регіонами, за частинами світу, щоб залучити ще більше учасників до спільної роботи над пунктами Формули миру. 

“Поступово переходимо і до формування груп, які будуть займатися напрацюванням конкретних кроків для відновлення безпеки. Так само, як і перший Саміт миру, що відбувся у Швейцарії, групи мають стати максимально інклюзивними – щоб різні країни та лідери могли проявити себе”, - сказав голова держави. 

Також Володимир Зеленський подякував Патріарху Варфоломію за приєднання до комюніке та незмінну підтримку українських мироустановчих зусиль. 

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