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Зрадник, який “зливав” позиції ЗСУ під Бахмутом, отримав 15 років тюрми

Чоловік передавав росіянам геолокації підрозділів ЗСУ навесні 2023 року.

Зрадник, який “зливав” позиції ЗСУ під Бахмутом, отримав 15 років тюрми
Зрадник, який “зливав” позиції ЗСУ під Бахмутом, отримав 15 років тюрми
Фото: Пресслужба СБУ

Завдяки зібраним СБУ доказам ще одного агента воєнної розвідки РФ, який діяв у Донецькій області, засудили до реального терміну ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Російський агент передавав окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які брали участь у боях під Бахмутом навесні 2023 року. Росіяни використовували ці дані для планування бойових операцій з використанням авіабомб, важкої артилерії та штурмових груп.

У травні 2023 року контррозвідники СБУ затримали російського агента, яким був мешканець Костянтинівки. Він був дистанційно завербований кадровим співробітником російської спецслужби.

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Для комунікації з росіянами агент використовував анонімний чат, в якому регулярно видаляв листування.

За виконання завдань окупантів чоловік сподівався отримати гроші на банківську картку, але СБУ затримала його раніше, під час дорозвідки поблизу військового об’єкта.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану) та призначив 15 років тюрми.

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