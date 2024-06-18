ВІн загинув під час виконання бойового завдання в кінці квітня.

Фото: LB.ua Під час прощання з пілотом Валентином Коренчуком

У Києві сьогодні попрощалися з льотчиком 40-ї бригади тактичної авіації Валентином Коренчуком з позивним “Бджоляр”.

Він брав участь у повітряних боях за Київ. Пізніше - виконував бойові завдання на Південному та Східному напрямках, прикривав повітряний простір Центральної України.

Здійснив більше 80 бойових вильотів тавразив десятки цілей супротивника, серед яких: ворожі літаки, крилаті ракети, розвідувальні та атакувальні безпілотники та наземні цілі. Загалом Валентин провів в небі біля 300 годин.

Після збиття російського штурмовика біля Києва "Бджоляра" було відзначено державним орденом "За мужність" (ІІІ ступеню), службовими та відомчими відзнаками.

Валентин загинув під час виконання бойового завдання в кінці квітня.

Церемонія прощання відбулася у Михайлівському Золотоверхому монастирі. На неї прийшли рідні, друзі, побратими. Поховали Героя на Лук'янівському військовому кладовищі.

У загиблого залишилося троє дітей.

Фото: LB.ua Прощання з льотчиком Валентином Коренчуком

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua Під час прощання з пілотом Валентином Коренчуком