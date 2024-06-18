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​Суд встановив 2 млн гривень застави командувачу сил ТРО "Південь", який залучив бійців до будівництва маєтку

Прокуратура просила арешт і 5 млн гривень застави.

​Суд встановив 2 млн гривень застави командувачу сил ТРО "Південь", який залучив бійців до будівництва маєтку
Фото: ДБР

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони "Південь" у вигляді 2 млн грн застави.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки обвинувачення просило суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 5 млн грн.

Як повідомлялося, 3 червня працівники ДБР повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану. Йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі. 

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