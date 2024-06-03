На Одещині ДБР викрило одного з командувачів регіонального управління сил територіальної оборони "Південь" на залученні бійців до будівництва його маєтку. Йому повідомили про підозру.
Про це йдеться у повідомленні ДБР.
Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
"Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", – йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
- У серпні минулого року викрили заступника командира військової частини у Львівській області примушував підлеглих будувати йому хату.
- Тоді ж на Одещині ДБР викрило посадовця військової частини, який використовував підлеглих бійців замість будівельників.