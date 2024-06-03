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На Одещині викрили командувача, який змушував підлеглих будувати йому будинок

Троє військовослужбовців понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

На Одещині викрили командувача, який змушував підлеглих будувати йому будинок
Будинок для командувача
Фото: ДБР

На Одещині ДБР викрило одного з командувачів регіонального управління сил територіальної оборони "Південь" на залученні бійців до будівництва його маєтку. Йому повідомили про підозру. 

Про це йдеться у повідомленні ДБР. 

Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Будинок, який бійці будували командувачу
Фото: ДБР
Будинок, який бійці будували командувачу
Командувачу оголосили підозру у перевищенні службових повноважень
Фото: ДБР
Командувачу оголосили підозру у перевищенні службових повноважень

"Командувачу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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