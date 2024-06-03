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Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині горіли будинки, є загиблі та поранені

Окупанти атакували область ракетами, дронами та КАБами.

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині горіли будинки, є загиблі та поранені
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Через ворожі обстріли на Харківщині горіли будинки, пошкоджений автомобіль, є загиблі та поранені. Окупанти атакували область ракетами, дронами та КАБами.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, в ніч на 3 червня, о 00:29 окупанти здійснили ракетний обстріл Слобожанської ТГ Чугуївського району. В результаті сталося влучання на територію бази відпочинку. Пошкодженні будинки. Один чоловік загинув. Ще один чоловік та жінка дістали поранень. 

О 20:30 в Боровій внаслідок влучання ворожого БпЛА горів житловий будинок.

У населеному пункті Черкаські Тишки близько 17:10 внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. 

О 10:20 у Вовчанську від вибуху вибухонебезпечного предмету отримав поранення цивільний чоловік. Госпіталізований. 

Близько 10:00 у населеному пункті Борівська Андріївка внаслідок обстрілу КАБом пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждали дві людини.

Біля 09:18 у населеному пункті Старий Салтів у внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.

На Харківському напрямку від початку доби відбувалося два бойових зіткнення. Відбито атаки противника в районах сіл Липці і Стариця. Ситуація контрольована, наші воїни діють активно, завдають ворогу втрат.

На Купʼянському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Всі атаки російських загарбників відбито у районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське.

Місто Вовчанськ Харківської області, де російська армія почала наступ 10 травня, на 70% перебуває під контролем українських військових. На околицях тривають бої.

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