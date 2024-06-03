У Чорному та Середземному морях РФ тримає по одному ракетоносію

Станом на ранок 3 червня російська армія тримає по одному ракетоносію у Середземному та Чорному морях.

Про це йдеться у звіті ВМС.

В Чорному морі знаходяться 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр".

В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 9 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", – додали у ВМС.

В ніч на 30 травня у Криму внаслідок спецоперації ГУР уражено чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунєц».