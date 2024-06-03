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У Чорному та Середземному морях РФ тримає по одному ракетоносію

Залп одного із кораблів складає 8 "калібрів".

У Чорному та Середземному морях РФ тримає по одному ракетоносію
ракетоносій РФ
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Станом на ранок 3 червня російська армія тримає по одному ракетоносію у Середземному та Чорному морях.

Про це йдеться у звіті ВМС.

В Чорному морі знаходяться 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр". 

В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 9 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", – додали у ВМС. 

В ніч на 30 травня у Криму внаслідок спецоперації ГУР уражено чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунєц». 

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