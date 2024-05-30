У ГУР уточнили кількість уражених в Криму катерів: не два, а чотири

У Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнили кількість уражених у Криму ворожих катерів в ніч на 30 травня.
Як йдеться у повідомленні ГУР, внаслідок операції ГУР у Криму уражено 4 катери «Тунєц» – 2 з них знищено.
"Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці “Group 13” знищили у Криму два ворожі катери КС-701 «Тунєц» та уразили ще два судна такого ж типу", – йдеться у повідомленні розвідки.
Тож загалом втрати держави-агресора росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунєц».
У ГУР додали, що ці засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.
- Сьогодні Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму. Удару завдав спецпідрозділ “Group 13”. Військові вдарили українськими морськими дронами Magura V5.
- Лише з початку року спецпідрозділ “Group 13” за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив російські: ракетний корабель "Івановєц", великий десантний корабель "Цезарь куніков", корвет "Сєрґєй котов", швидкісний патрульний катер "Манґуст".
- Більше про морські безпілотники ГУР читайте в матеріалі «Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо».