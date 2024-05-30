Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
ГоловнаСуспільствоВійна

У ГУР уточнили кількість уражених в Криму катерів: не два, а чотири

Внаслідок спецоперації уражено чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунєц». 

У ГУР уточнили кількість уражених в Криму катерів: не два, а чотири
Спецпризначенці ГУР МО України пересуваються на човнах під час однієї з десантних операцій
Фото: Віталій Юрасов

У Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнили кількість уражених у Криму ворожих катерів в ніч на 30 травня. 

Як йдеться у повідомленні ГУР, внаслідок операції ГУР у Криму уражено 4 катери «Тунєц» – 2 з них знищено.

 "Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці “Group 13” знищили у Криму два ворожі катери КС-701 «Тунєц» та уразили ще два судна такого ж типу", – йдеться у повідомленні розвідки. 

Тож загалом втрати держави-агресора росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 «Тунєц». 

У ГУР додали, що ці засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова. 

  • Сьогодні Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму. Удару завдав спецпідрозділ “Group 13”. Військові вдарили українськими морськими дронами Magura V5. 
  • Лише з початку року спецпідрозділ “Group 13” за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив російські: ракетний корабель "Івановєц", великий десантний корабель "Цезарь куніков", корвет "Сєрґєй котов", швидкісний патрульний катер "Манґуст". 
  • Більше про морські безпілотники ГУР читайте в матеріалі «Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо».
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies