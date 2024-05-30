Апеляція ВАКС залишила без змін "запобіжку" колишньому першому заступнику секретаря РНБО Гладковському

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура , апеляція підтримала позицію прокурора. Гладковському, як відомо, 13 травня заочно обрали "запобіжку" у вигляді тримання під вартою.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies