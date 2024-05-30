Апеляція ВАКС залишила без змін "запобіжку" колишньому першому заступнику секретаря РНБО Гладковському

30 травня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегові Гладковському.
Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, апеляція підтримала позицію прокурора. Гладковському, як відомо, 13 травня заочно обрали "запобіжку" у вигляді тримання під вартою.
Справа Гладковського
- Олега Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем і декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Кримінального кодексу).
- Слідство встановило, що ексзаступник міністра оборони Ігор Павловський, директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння і військової техніки в змові з Гладковським у 2017 році організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення вантажних автомобілів "МАЗ 6317" (Богдан 6317) за завищеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2", що входить до групи пов'язаних компаній Корпорації "Богдан" – частки в статутному капіталі яких як прямо, так і опосередковано належали Гладковському та його оточенню.
- На стадії формування оборонзамовлення уряд висунув низку вимог. Зокрема, встановив рівень локалізації виробництва автомобілів не менш ніж 60%. На той момент згадані автомобілі не відповідали цим вимогам, маючи рівень локалізації всього 10%.
- У результаті лобістських дій вимоги до локалізації зменшили до 20%. Незважаючи на той факт, що компанія-виробник не відповідала і цій вимозі, вона все одно отримала держзамовлення – за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% упродовж трьох років.
- Однак, як встановило слідство, відповідні витрати для збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перевела на бюджет України.
- Контракт між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, неможливість перегляду ціни і межовість визначених контрактом статей калькуляції. Всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадові особи Міноборони її узгодили. В результаті постачальнику незаконно переплатили 17,44 млн гривень.
- У жовтні 2019 року Гладковському повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. 20 травня 2020 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у скасуванні підозри Гладковському. При цьому повідомляли, що термін дії покладених на нього зобов'язань закінчується 5 червня.
- 3 червня 2020 року НАБУ завершило досудове розслідування щодо Гладковського. Підозрюваним були відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.
- У квітні 2020 року підозри отримали також ексзаступник міністра оборони і директор департаменту. Їм інкримінують ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.
- У липні 2021 року обвинувальний акт у справі скерували до ВАКС для розгляду по суті.
- 16 квітня 2024-го колегія суддів ВАКС, зваживши на неявки Олега Гладковського на судові засідання, оголосила його в розшук.