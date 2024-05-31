31 травня один зі звільнених з полону українців повідомив, що викрадений росіянами журналіст Дмитро Хилюк передає вітання батькам і сподівається на звільнення, повідомляє УНІАН.

"Я просидів з Хилюком практично 11 місяців пліч-о-пліч в одній камері. Дмитро Хилюк з агентства УНІАН. І передає батькам своїм і брату всі найкращі вітання, і каже, що живий. Сподівається на те, що його звільнять", - розповів чоловік.

Мати журналіста заявила, що отримала "найкращу вісточку у світі", коли дізналася про свого сина.