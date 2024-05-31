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​Звільнений із полону українець передав вітання від викраденого Росією журналіста Хилюка

Журналіст сподівається на звільнення.

​Звільнений із полону українець передав вітання від викраденого Росією журналіста Хилюка
Дмитро Хилюк
Фото: Facebook/Дмитро Хилюк

31 травня один зі звільнених з полону українців повідомив, що викрадений росіянами журналіст Дмитро Хилюк передає вітання батькам і сподівається на звільнення, повідомляє УНІАН.

"Я просидів з Хилюком практично 11 місяців пліч-о-пліч в одній камері. Дмитро Хилюк з агентства УНІАН. І передає батькам своїм і брату всі найкращі вітання, і каже, що живий. Сподівається на те, що його звільнять", - розповів чоловік.

Мати журналіста заявила, що отримала "найкращу вісточку у світі", коли дізналася про свого сина.

  • Медійна ініціатива за права людини повідомила 30 травня про 32 українських медійників, яких незаконно утримує Росія.
  • Серед них є ті, кого викрали ще 10 років тому, у 2014 році після анексії Криму. Також непоодинокі випадки викрадення зафіксовані й щодо тих медійників під час повномасштабного вторгнення РФ.
  • Дмитра Хилюка російські військові викрали 3 березня 2022 року в селі Козаровичі під час окупації Київщини. Торік правозахисна організація "Репортери без кордонів" підтвердила, що журналіст живий. Хилюк покинув СІЗО № 2 у Новозибкові, невеликому містечку Центральної Росії, неподалік кордону з Білоруссю та Україною, приблизно 13 травня 2023 року. Він перебував у цій в'язниці більше року без жодних правових підстав, що задокументовано організацією за допомогою кількох неопублікованих свідчень, які підтверджують його затримання.
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