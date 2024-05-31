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Німеччина надасть Україні додаткову систему Patriot та 500 млн євро допомоги, — Бербок

Уряд ФРН виділить Україні 500 млн євро допомоги та допоможе захистити небо України.

Німеччина надасть Україні додаткову систему Patriot та 500 млн євро допомоги, — Бербок
Анналена Бербок у Лондоні на конференції з відновлення України
Фото: EPA/UPG

Німеччина готова надати Україні додаткову систему ППО Patriot та 500 мільйонів євро допомоги. 

Про це йдеться у повідомлення німецького уряду у мережі "Х" з посиланням на заяву міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок.

Глава МЗС Німеччини повідомила, що країна готова передати Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot для захисту неба держави, а також уряд ФРН виділить додаткових 500 млн євро допомоги.

"Міжнародне право однозначне: держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й обов’язок захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам", підкреслиа Бербок і додала, що союзники України мають дотримуватися принципу "один за всіх та усі за одного" у питанні підтримки.

"Разом ми повинні підтримувати нашу непохитну підтримку та відданість", — наголосила вона.

  • Німеччина дозволила Україні використовувати зброю, яку надав Берлін, для захисту від атак, здійснених безпосередньо з території Росії на північний прикордонний регіон України навколо Харкова. 
  • 30 травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Одеси, оголосив про новий пакет німецької зброї для підтримки України.
  • Німеччина надіслала Україні новий пакет допомоги: танки Leopard, снаряди і розвідувальні дрони. У планах – установки HIMARS.
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