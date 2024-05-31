Німеччина надасть Україні додаткову систему Patriot та 500 млн євро допомоги, — Бербок

Німеччина готова надати Україні додаткову систему ППО Patriot та 500 мільйонів євро допомоги.
Про це йдеться у повідомлення німецького уряду у мережі "Х" з посиланням на заяву міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок.
Глава МЗС Німеччини повідомила, що країна готова передати Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot для захисту неба держави, а також уряд ФРН виділить додаткових 500 млн євро допомоги.
"Міжнародне право однозначне: держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й обов’язок захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам", підкреслиа Бербок і додала, що союзники України мають дотримуватися принципу "один за всіх та усі за одного" у питанні підтримки.
"Разом ми повинні підтримувати нашу непохитну підтримку та відданість", — наголосила вона.
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