Зеленський про обмежений дозвіл США бити по Росії: побачимо, як працює, але це крок уперед

Рано вранці президент України отримав повідомлення про обмежений дозвіл від США бити по російській території поставленим ними озброєнням. Треба бачити, як це буде на практиці, але це крок вперед, сказав Володимир Зеленський.
Потрібно убезпечити людей, які живуть біля кордону. Про це український президент сказав на брифінгу в Швеції.
Він не надав додаткових деталей щодо того, як саме проходить комунікація між Києвом і столицями інших країн щодо дозволу на застосування зброї проти військових ударів по Росії.
- На тлі нового наступу на Харківську область все більше країн починають підтримувати дозвіл бити по Росії. За даними Politico, Джо Байден таємно схвалив українські удари по Росії, але – винятково по місцевості поблизу кордону з Харківською областю, де наразі ворог відкрив ще один фронт.
- Сьогодні надання обмеженого дозволу офіційно підтвердила Україна.
- Раніше український президент наголошував, що удари по Росії потрібні для захисту, а не для нападу. Застосування зброї по військових цілях за межами України не дозволить окупантам зосереджуватися на кордоні для нових проривів, як це було в Харківській області. А знищення зброї, з якої ворог гатить по українцях з-за кордону, убезпечить населення.