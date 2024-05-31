Зеленський про обмежений дозвіл США бити по Росії: побачимо, як працює, але це крок уперед

Рано вранці президент України отримав повідомлення про обмежений дозвіл від США бити по російській території поставленим ними озброєнням. Треба бачити, як це буде на практиці, але це крок вперед, сказав Володимир Зеленський.

Потрібно убезпечити людей, які живуть біля кордону. Про це український президент сказав на брифінгу в Швеції.

Він не надав додаткових деталей щодо того, як саме проходить комунікація між Києвом і столицями інших країн щодо дозволу на застосування зброї проти військових ударів по Росії.