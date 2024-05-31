Нідерландські депутати закликають перевірити, чи шпигував Ізраїль за юристами у МКС

Місцеві парламентарі кажуть, що Амстердам є відповідальним як приймаюча сторона Міжнародного кримінального суду та закликають до незалежного розслідування інформації про використання Ізраїлем розвідки для ймовірних погроз старшому персоналу суду.

Уряд Нідерландів перебуває під тиском, щоб притягнути Ізраїль до відповідальності за шпигунство та залякування юристів у Міжнародному кримінальному суді, пише The Guardian.

Видання зазначає, що місцеві парламентарі закликають до перевірки незалежного розслідування, опублікованого цього тижня Guardian та ізраїльськими журналами +972 і Local Call. У ньому йдеться, що Ізраїль використовував свої розвідувальні служби для “стеження, злому, тиску, дискредитації та ймовірних погроз старшому персоналу МКС, щоб спробувати зірвати розслідування”.

“Кампанія зрештою виявилася невдалою, оскільки цього місяця прокуратура МКС запросила ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта, а також трьох лідерів ХАМАСу за звинуваченнями у військових злочинах”, ‒ йдеться у матеріалі.

Посилаючись на розслідування Guardian, нідерландські депутати від ліберально-прогресивної партії D66 і Альянсу зелених і лейбористів Green-Labour засудили можливі дії Ізраїлю і закликали надати більше інформації про те, що саме нідерландська держава знає про це, і провести незалежне розслідування.

Каті Пірі, депутат від зелених, подала серію письмових запитань міністрам юстиції, внутрішніх і закордонних справ, зазначивши, що Нідерланди несуть “особливу відповідальність за захист працівників суду та людей, які є свідками військових злочинів”.

Вона закликала розслідувати причетність посольства Ізраїлю і засудила дії, “описані в Guardian як неприйнятні та серйозні порушення статті 70 Римського статуту”, тобто злочини проти вчинення правосуддя в установчому договорі МКС.

“Претензії надзвичайно серйозні: роками залякування тут, у Гаазі, і тиск протягом останніх кількох місяців на головного прокурора Каріма Хана. Нідерланди несуть особливу відповідальність як країна, що приймає МКС, за те, аби переконатися, що суд може функціонувати незалежно і що його співробітників таким чином не залякують”, ‒ сказала Пірі.

Фото: avim.org.tr Депутатка Альянсу зелених і лейбористів Нідерландів Каті Пірі

Вона сказала, що номінант на посаду прем’єр-міністра країни і ексголова Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів Дік Шооф має володіти інформацією про те, що колишній головний прокурор Фату Бенсуда, ймовірно, повідомляв про залякування розвідувальним службам. “Якщо про це вже було відомо в 2015 році, і здається, що досі така практика шпигунства та залякування триває, що з цим роблять Нідерланди?”, ‒ запитала законодавиця.

“Коли шпигунство у Гаазі виявляли раніше, наприклад, росіян в Організації із заборони хімічної зброї у 2018 році, Нідерланди негайно вислали з країни причетних до цього співробітників посольства. Якщо ми впевнені, що посольство або члени посольства Ізраїлю тут, у Гаазі, були причетні (до шпигунства, - ред.), то повинні бути наслідки”, ‒ додала депутатка.

Пірі зазначила, що Нідерланди також рішуче відреагували, коли уряд США Дональда Трампа запровадив санкції проти МКС та деяких його співробітників у 2020 році через розслідування можливих військових злочинів американських солдатів в Афганістані.

Окрім того, Ян Патернотт, речник D66 у закордонних справах, також надіслав офіційні запитання міністрам, закликаючи до незалежного розслідування та заявивши, що політсила вважає ймовірне залякування “грубою атакою на міжнародний правопорядок”.

Met spionage, hacks en intimidatie probeert Israël negen jaar lang het internationaal strafhof te beïnvloeden. Acties tegen een hof waarvan Nederland gastland is. Dat is volstrekt onacceptabel.



Dit vraagt om actie én het ontbieden van de Israëlische ambassadeur. Kamervragen👇 pic.twitter.com/kTZkzQz98x — Jan Paternotte (@jpaternotte) May 29, 2024