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Фіцо з лікарні перевезли до його квартири у Братиславі

Прем'єр Словаччини, ймовірно, вже готовий до домашнього лікування.

Фіцо з лікарні перевезли до його квартири у Братиславі
Лікарня Рузвельта у Банській Бистриці
Фото: EPA/UPG

Більше не пацієнт: прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вже не перебуває у лікарні міста Банська Бистриця, де він проходив лікування після замаху.

За повідомленням "Європейської правди", близько 19:30 за місцевим часом політика вивезли з медичного закладу на чорному урядовому лімузині, який супроводжувала поліцейська машина. Інформацію про те, що голова уряду більше не перебуває у стаціонарі, підтвердила директорка госпіталю Маріам Лапунікова.

Словацькі ЗМІ стверджують, що Фіцо вже у своїй квартирі в Братиславі. Раніше було відомо, що він прагнув залишатися під наглядом медиків, поки не буде готовий до переходу на домашнє лікування. Судячи з усього, цей час настав.

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