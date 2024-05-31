Фіцо з лікарні перевезли до його квартири у Братиславі

Більше не пацієнт: прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вже не перебуває у лікарні міста Банська Бистриця, де він проходив лікування після замаху.

За повідомленням "Європейської правди", близько 19:30 за місцевим часом політика вивезли з медичного закладу на чорному урядовому лімузині, який супроводжувала поліцейська машина. Інформацію про те, що голова уряду більше не перебуває у стаціонарі, підтвердила директорка госпіталю Маріам Лапунікова.

Словацькі ЗМІ стверджують, що Фіцо вже у своїй квартирі в Братиславі. Раніше було відомо, що він прагнув залишатися під наглядом медиків, поки не буде готовий до переходу на домашнє лікування. Судячи з усього, цей час настав.