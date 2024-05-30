Столтенберг пропонує НАТО виділяти 40 млрд євро на рік для підтримки України, - ЗМІ

Раніше називали суму в 100 млрд євро протягом п’яти років, або 20 млрд євро на рік.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пропонує союзникам виділяти мінімум 40 млрд євро на рік для фінансування військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в НАТО.

“Нам потрібно підтримувати цей нинішній рівень підтримки як мінімум, щоб забезпечити передбачуваність, яка потрібна Україні, стільки, скільки це буде необхідно”, - повідомило джерело в НАТО, і додало, що союзники надавали близько 40 млрд євро на рік після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Раніше німецька газета Handelsblatt повідомила, що Столтенберг вимагає допомоги Україні в розмірі 40 млрд доларів на рік.

При цьому раніше називали суму в 100 млрд євро протягом п’яти років, або 20 млрд євро на рік.

Таке рішення пов'язують із тим, що майбутня підтримка США для України під питанням через можливе повернення Дональда Трампа в Білий дім.