Столтенберг пропонує НАТО виділяти 40 млрд євро на рік для підтримки України, - ЗМІ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пропонує союзникам виділяти мінімум 40 млрд євро на рік для фінансування військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в НАТО.
“Нам потрібно підтримувати цей нинішній рівень підтримки як мінімум, щоб забезпечити передбачуваність, яка потрібна Україні, стільки, скільки це буде необхідно”, - повідомило джерело в НАТО, і додало, що союзники надавали близько 40 млрд євро на рік після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Раніше німецька газета Handelsblatt повідомила, що Столтенберг вимагає допомоги Україні в розмірі 40 млрд доларів на рік.
При цьому раніше називали суму в 100 млрд євро протягом п’яти років, або 20 млрд євро на рік.
Таке рішення пов'язують із тим, що майбутня підтримка США для України під питанням через можливе повернення Дональда Трампа в Білий дім.
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Генеральний секретар Альянсу побоюється, що фінансування України може припинитися за відсутності обов’язкових зобов’язань, особливо на тлі погроз вивести США зі складу НАТО, що лунають від Трампа. На початку квітня генсек запропонував створити фонд допомоги Україні на 100 млрд євро, покликаний гарантувати, що всі країни блоку робитимуть до нього внески.
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Столтенберг очікує, що деталі щодо фонду мають погодити до липня.
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Однак навіть в Україні скептично ставляться до ймовірності реалізації цієї задумки. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що за нинішньої моделі фінансування цей фонд має нульові шанси.
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Столтенберг завершує роботу на посаді генсека НАТО в жовтні.